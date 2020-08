green

En una diligencia de 8 horas que fue publicada por Noticias Caracol, Diego Cadena no logró explicar por qué le pagó a testigos como el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, para que declarara a favor de Álvaro Uribe, hecho por el que él y Uribe están en detención domiciliaria mientras avanza el proceso, pues son señalados de fraude procesal y soborno.

“Su versión fue un mar de contradicciones”, interpretó Caracol frente a las vacilaciones del abogado, quien señaló que visitó a alias ‘Víctor’ porque sabía que este tenía información sobre presuntas actuaciones irregulares del senador Iván Cepeda.

“Reconozco que se cometieron errores e imprudencias, pero en ningún momento se sobornó a una persona. Como usted es el fiscal del caso, le presentó disculpas de mis actuaciones; esto me deja una gran experiencia”, señaló inicialmente.

Luego, contó que le pidió a ‘Víctor’ su testimonio por escrito, pero que como este escribía muy despacio, el propio exparamilitar le propuso a Cadena que se lo redactara y que él se lo firmaba.

“¿No le parece algo muy irresponsable? Es poco creíble que un abogado se ponga a hacer un documento para un testigo”, apuntó el fiscal. “Obré de buena fe, seguramente sí hubo un error”, contestó Cadena.

Luego, el abogado dijo que ‘Víctor’ le solicitó dinero para ubicar a otros exparamilitares que tenían información contra Iván Cepeda y porque estaba pasando una situación difícil, por lo que dijo que las sumas que le dio fueron una ayuda humanitaria y no un soborno.

Acto seguido, añadió que ‘Víctor’ lo extorsionó y amenazó pidiéndole 60 millones de pesos para no involucrar a Álvaro Uribe en una masacre ocurrida en Riosucio, Caldas, por lo que –expresó Cadena–dejó constancia del hecho en una notaría, pero que no lo denunció.

Frente al relato, el fiscal se sorprendió: “Es más increíble que usted como abogado vaya a una notaría y no denuncie”.

“Era un miedo absoluto, yo estaba muy asustado y hoy me arrepiento de no denunciar porque si yo supiera que esto iba a llegar a esta instancia, lo hubiera hecho. Quiero que entienda mi posición. Hubo errores, pero no mala fe. De lo contrario no dejaba la trazabilidad en una notaría acreditando que esto era una ayuda humanitaria”, ripostó Cadena.

Finalmente, el abogado lanzó su última carta, pero el tiro le salió por la culata: “No creo que un tipo como Vélez [alias ‘Víctor’] se vaya a dejar sobornar con 4 o 5 millones de pesos, o con 2 millones de una ayuda humanitaria”.

Sin embargo, el fiscal le salió al paso: “Yo he visto a fiscales venderse por un millón y medio de pesos. Tampoco lo creía”. “Ahí sí me desarmó”, concluyó Cadena.

Por otra parte, Cadena aceptó que también le dio dinero a una exparamilitar apodada ‘Diana’ para facilitar versiones para defender al Uribe.

“Usted tenía las capacidades para designar a un investigador y no ejecutar esos pagos”, reprochó de nuevo el fiscal.

El interrogatorio se cerró cuando le pidieron a Cadena dejar su teléfono para cotejar archivos. “No tengo problema. Tocaría borrar unas foticos”, reaccionó el abogado.

En video, así fue el interrogatorio: