Luego de que las Fuerzas Militares y la minga indígena han encaminado su búsqueda de los niños desaparecidos desde hace 25 días, tema sobre el que surgió una curiosa explicación de un allegado a ellos.

A pesar de que hubo ilusión de hallarlos luego de ver algunas huellas, aún se desconoce el paradero de Lesly Jacobombaire Mucutuy, Soleiny Jacobombaire Mucutuy, Tien Noriel Ronoque Mucutuy y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy.

Sobre el tema surgió una declaración del tío de Magdalena Mucutuy, mujer que murió en el accidente de avioneta y madre de los menores de 13, 9 y 4 años y del bebé de 11 meses desaparecidos.

Fidencio Valencia, de ascendencia indígena al igual que los niños, sorprendió con declaraciones en el Periódico Meta, replicadas por la cuenta de TikTok de Vibra la paz, en donde dio una explicación.

“La selva tiene un misterio, no es el primer caso que ha pasado, por ejemplo en la parte del Amazonas, por las partes del Vaupés también se han perdido muchachos e indican que son por los misterios de la selva. Cuando una persona se pierde, ellos son los que los cargan”, aseguró en el comienzo de su relato.

De ahí, aunque se han encontrado algunas pistas de los niños en la selva de Caquetá y Guaviare, indicó que la zona selvática tiene una fuerza extraña a la cual calificó como un ‘duende’, que impide el hallazgo.

“El ‘duende’ sale por presencia del ser querido, él es el que los tiene así a los niños. Los menores pierden la voz, por eso ellos botan las tijeras, porque le dicen que lo bote, que lo bote, que eso no le sirve”, afirmó.

Por eso, en medio de la incertidumbre que existe por parte de las autoridades sobre la búsqueda de los desaparecidos, el familiar de los menores concluyó su llamativa hipótesis.

“Los niños en este momento no se pueden encontrar. Uno con gritar, con llamar, ellos no escuchan. Por ese lado ya no se puede”, aseveró y señaló que cuando sean hallados sus familiares les deben hacer estudios “tanto de la parte tradicional como la parte occidental”.

Este es el video con la explicación por parte del familiar de los niños desaparecidos sobre la razón por la que no son encontrados todavía.