El salvaje ataque se registró el fin de semana pasado en una vivienda del barrio El Redil en el norte de Bogotá, y Ángela Ferro Gaitán, de 30 años y madre de un niño, se encuentra en recuperación en un hospital debido a que sufrió siete heridas en su cabeza con el hacha.

Del agresor se sabe que está prófugo de la justicia desde el sábado en la madrugada, que las autoridades legalizaron la orden de captura en su contra, que deberá responder por delitos de tentativa de feminicidio y violencia intrafamiliar y que, al parecer, cambió su rostro para evadir a la Policía.

Este caso se conoció gracias a una publicación en Facebook de Óscar Salazar, amigo de Ángela Ferro, en la que responsabilizaba a Miguel Camilo Parra del ataque. El hombre también reveló varios detalles de la vida del señalado agresor, y en diálogo con Infobae dijo que Parra tenía una colección de seis hachas de diferentes tamaños y que acostumbraba a usarla para exhibirse en fotos.

Un segundo detalle que entregó el testigo en la publicación, tiene que ver con que Parra era violento y tenía una obsesión absurda con la estética lumbersexual, moda que se asemeja al aspecto de un leñador norteamericano: barba larga y cabello descuidado, botas rústicas, jeans, camisa a cuadros y el hacha. De hecho, hay una foto de Parra en donde posa con estas características.

Salazar entregó un tercer dato, en Infobae, y es que Ángela conoció a Parra por medio de la aplicación Tinder, que llevaban unos ocho meses de relación de los cuales convivieron durante al menos seis, y que en este tiempo se pudo dar cuenta de que la agresividad del hombre contrastaba con esa imagen de religioso y trabajador que había mostrado desde un principio.

Incluso, contó que días atrás, en la madrugada, Parra llegó a la vivienda y agredió a su amiga y al hijo, de 12 años, porque estaban descansando en su cama. “Empezó a empujarla para sacarla de la cama y entonces ella le dijo que se iba con el hijo”, agregó.

Esa decisión de acabar la relación fue la excusa para que el hombre agrediera de nuevo a Ángela y la atacara con el hacha, el sábado en la madrugada, pues según explicó Jonathan Tuta, otro amigo de la joven que fue entrevistado en Semana, ella intentó apartarse de él pero presuntamente era “manipulada” por la congregación religiosa a la que el hombre asistía: “El ‘Rebaño de Lobos’, presunto miembro activo recibe esta asesoría de pareja, y lo que está pasando es que ellos convencen a Ángela de seguir una relación que ella muchas veces quiso terminar”.

Además de este episodio de maltratos y agresiones, los dos amigos de Ángela coinciden en un cuarto detalle: que Parra, al parecer, se presentaba como un ser cristiano, pero que detrás de esa figura de religioso se escondía un hombre homofóbico y machista.

“Yo me dejé de hablar con él desde hace como cuatro o cinco meses porque una vez le dije: ‘Bájale, Ángela no está cometiendo ningún error porque ella está con sus amigos y nosotros al ser gais pues no hay problema’. No nos bajaba de maricas hijueputas y nos decía que algún día nos iba a hacer algo”, contó Salazar en la publicación.