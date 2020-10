Los hechos se registraron en la noche del pasado lunes en el barrio Siete de Abril, del suroccidente de Barranquilla.

En un recorrido que hizo Noticias Caracol se ven parte de los daños que dejó el ataque de este hombre, que usó el hacha para romper la puerta de entrada a la vivienda y destrozar los enseres y electrodomésticos.

La víctima, de 31 años, logró salir ilesa y le contó a ese medio que su expareja llegó acompañada de otros hombres que portaban revólveres y revivió el aterrador momento:

Al ver esa escena, Yenerilsa Márquez intentó huir de la vivienda y fue allí cuando también le lanzaron gasolina a ella; dice que quisieron prenderle fuego:

“Intentaron prender el fósforo, pero gracias a Dios no prendió porque estaba mojado, porque si no me hubieran quemado viva. La idea de ellos era encender la casa conmigo adentro”.