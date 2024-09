Han pasado casi 14 años desde que se conoció el fallecimiento de Luis Andrés Colmenares, el joven que fue encontrado muerto en el parque El Virrey, el 31 de octubre de 2010, durante la noche de Halloween. Aunque se han tejido todo tipo de versiones, el caso sigue discutiéndose en los estrados judiciales y la familia batalla por encontrar el culpable.

Ahora, Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés, conceció una entrevista en el podcast de Historias Paranomarles del antropólogo Esteban Cruz Niño, quien se quiso adentrar en las experiencias que esa familia ha vivido desde la muerte del joven estudiante.

Cuál fue la premonición que hizo Colmenares antes de morir

Uno de los detalles desconocidos que contó Jorge Colmenares fue un suceso que ocurrió una semana antes de la muerte de su hermano, en el que él piensa que el joven predijo lo que iba a pasar posteriormente.

“Pasó algo muy curioso, que tiempo después lo hablé con mi mamá y era como si mi hermano supiera que ya no iba a estar, sin saber que ya no iba a estar porque un fin de semana antes de que mataran a mi hermano y que pasara todo lo que se convirtió el caso de mi hermano, él le dijo a mi mamá: ‘Mami, esta casa me huele como a arreglos de velorio’, a esos anillos que les regalan a las familias cuando pierden un ser querido”, señaló.

De hecho, la mamá de Luis Andrés mostró una gran preocupación; sin embargo, no llegó a imaginarse que se acercaba semejante tragedia como la muerte de su hijo. Incluso, ese día le dijo al joven que no tuviera esos pensamientos.

“Mi mamá le dijo ‘ay, no, Luis, no digas eso, no, Dios mío, persígnate, por favor’, pero mi mamá me cuenta que ella hizo una mirada de la sala de la casa y vio como varios arreglos florales adornando la sala, después de que mi hermano hizo ese comentario. En su imaginario, estaba viendo algunos arreglos florales […] Nosotros pensamos que, aunque él no sabía, su subconsciente se estaba despidiendo”.

Qué le dijo Colmenares a su hermano días antes de su muerte

También, el abogado se refirió a las últimas palabras que le dijo su hermano cuando lo vio: “También nos sucedió que la noche antes de salir, mi hermano me dice: ‘te amo, gordo. No se te olvide que cuando yo no estoy en la casa, ni mi papá está en la casa, tú eres el hombre de la casa y por eso, siempre te tienes que encargar de velar por mi mamá’”.

