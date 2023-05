Aunque el video que se volvió viral no tenía mucho contexto, sirvió para identificar a los responsables, presuntos integrantes de una barra brava del América de Cali que agredieron a un ciudadano y a su mamá por llevar prendas del Deportivo Cali. Hecho que opacó y dejó en plano secundario la goleada 5-2 de los ‘escarlatas’.

Las palabras del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, fueron duras contra los capturados, sobre la prohibición de no volver al Estadio Pascual Guerrero. Además, él mismo informó que quienes estaban en el bus, venían de un municipio cercano a la capital del Valle del Cauca.

Pero en las escenas que se vieron, hubo una que causó revuelo y escalofríos. En esta se pudo ver a un joven, sin camiseta y con pantaloneta roja, llevando un machete de gran tamaño, mismo elemento que intentó esconder después de agredir a los afectados.

Delito del que acusan al aficionado del América que llevaba la peligrosa arma blanca

El sujeto que cargaba el elemento, y que quedó plenamente identificado por las imágenes, tendría que afrontar una grave acusación ante la justicia. Así se lo anunció Jimmy Dranguet, secretario de seguridad de la Alcaldía de Cali, hablando con el señalado y con los medios.

En la confrontación que tuvo Dranguet con el joven, le dijo de frente:

“Tentativa de homicidio se llama lo que usted hizo, yo mismo lo voy a denunciar a usted. Viene a Cali a agredir a la gente con un machete, eso no es un hincha, es un delincuente, eso lo hace un delincuente. Yo mismo voy a presentar la denuncia a usted, para que no venga a delinquir a la ciudad. Las cosas están difíciles y usted las está haciendo más graves”.

Ante esta sentencia, también se confirmó que el grupo de personas capturadas no volverían a entrar al estadio: “Y no vuelve a entrar al Pascual Guerrero, no va a volver a entrar al estadio”.

"Tentativa de HOMICIDIO se llama lo que usted hizo y yo lo voy a DENUNCIAR a usted, eso no es un HINCHA eso es un DELINCUENTE" Jimmy Dranguet. pic.twitter.com/UurgQrzNlG — 🎙El Corrillo de MAO || #DesdeCasa 🏡 (@elcorrillodemao) May 1, 2023

Y en un video que se publicó en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, el mismo Jimmy Dranguet se mostró vehemente y advirtiendo lo que se viene al grupo de capturados:

“Agredieron a una señora que venía con su hijo, por la carrera 26, a la altura de la Clínica de Los Remedios. Gracias a la información oportuna que nos dio la comunidad y a un dispositivo de seguridad que armamos al terminar el partido, pudimos interceptar esos buses que trasladaban a esos hinchas agresores y que son victimarios”.

Después de informar que encontraron armas cortopunzantes, traumáticas, un arma de fuego y varios elementos contundentes, el funcionario explicó: “Vamos a judicializar a estas personas que atentaron contra la vida de un ciudadano y traían ese arsenal para acabar con la vida, afectar a la caleñidad y a la seguridad”. Además, confesó que están “cansados” de este tipo de situaciones de inseguridad en su ciudad.

Y sobre el joven, al que le habló de frente sobre la denuncia, dijo: “Tenemos a una persona que está siendo denunciada por tentativa de homicidio, tenemos otra a la que capturamos con arma de fuego, armas traumáticas y varias armas cortopunzantes. Vamos a denunciarlos y a ponerlos a orden de un fiscal”.

“No vamos a parar hasta que estén judicializados y tras las rejas los responsables” declaró nuestro secretario @Dranguet, tras lo sucedido durante está noche en el partido de fútbol. Rechazamos los hechos violentos que atentan contra la integridad y vida de nuestros caleños. pic.twitter.com/gygkoaFsHp — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) May 1, 2023

Para finalizar, Jimmy Dranguet explicó cómo harán para evitar que ingresen al Pascual Guerrero: “No volverán a entrar al Pascual Guerrero. Ya tenemos su identificación, sus rostros y hay que prohibirles la entrada al Pascual Guerrero. No tienen derecho de ver fútbol en nuestra ciudad”.