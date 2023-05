Bastante molesto se le notó al mandatario de la capital del Valle del Cauca, luego de lo que fue el voraz ataque que protagonizó un grupo de aficionados del conjunto americano en contra de un seguidor del club ‘azucarero’.

La captura de los agresores se dio en la noche de este domingo, justo después de que terminara el partido en el que América derrotó 5-2 a su clásico rival.

Con los hinchas sentados en el piso, a quienes les decomisaron más de 40 armas blancas, tres traumáticas y un revólver, el alcalde Jorge Iván Ospina aprovechó para dirigirles unas palabras.

“¿Ser americano es venir a Cali a dañar la vida de otra persona? Rojo, mijo, significa vida y respeto por la gente. Les voy a notificar una cosa: los señores a los que hemos identificado con esas armas, con esos machetes y cuchillos los vamos a judicializar y nunca jamás volverán a entrar al sagrado Pascual Guerrero”, dijo inicialmente el alcalde de Cali.

AUTORIDADES LOGRARON CAPTURAR A LOS MAL LLAMADOS HINCHAS QUE PROTAGONIZARON UN ACTO DEPLORABLE AL NORTE DE CALI ❗ Pasadas las 11:30 pm, las autoridades capturaron a los delincuentes que atacaron con un machete a un hombre que llevaba camiseta del Deportivo Cali pic.twitter.com/iM9NeyL3Ab — Cali OK Noticias (@calioknoticias) May 1, 2023

Y es que todo parece indicar que los seguidores del América no eran propiamente de Cali, sino que llegaron de municipios aledaños. Esto provocó aún más molestia en Ospina, que continuó hablándoles en tono fuerte.

“Ser americano significa ser responsable y querer la gente. Uno no es americano para venir con un machete a lesionar a otra persona. Qué falta de respeto, culica… El América no se va a caracterizar por ser una banda. Hemos sido rojos para querer el fútbol y no para lesionarlo”, agregó en su discurso.

Con la madre del hombre atacado a su lado, el alcalde les dejó un mensaje a los hinchas ‘escarlatas’ para que pensaran en las afectaciones que pueden provocar en una familia solo por el hecho de no respetar que otra persona tenga una camiseta deportiva diferente.

“Todos ustedes tienen una persona que los quiere. Uno jamás le cae en pandilla a otra persona, eso es falta de hombría y de verraquera. Cómo ponen a doler a una mamá cayéndole a otro pelado solo porque tiene otra camiseta, falta de respeto, criminales. De verdad que se las vamos a aplicar toda porque saneamos el fútbol o lo saneamos”, concluyó Ospina.