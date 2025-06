Aunque continúa hospitalizado en la Fundación Santa Fe tras ser víctima de un atentado en la localidad de Fontibón, el senador Miguel Uribe Turbay ahora también deberá enfrentar una acción legal que podría poner en riesgo su curul en el Congreso.

(Vea también: Revelan por qué eligieron al menor que le disparó a Miguel Uribe: “Lo vamos a hacer real”)

Mientras en el Capitolio se han desarrollado varias sesiones con su silla vacía, una demanda presentada ante el Consejo de Estado ha provocado controversia. La acción fue interpuesta por la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia y el sindicato Sinsergen Mindefensa, quienes solicitan la pérdida de investidura del senador del Centro Democrático.

Lee También

Qué dicen sobre la demanda contra la investidura de Miguel Uribe

Carlos Sánchez, representante de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), defendió públicamente la acción legal que interpuso ante el Consejo de Estado en contra del senador Miguel Uribe Turbay, a quien señala de presunta conducta indebida que justificaría la pérdida de su investidura.

En diálogo con la revista Semana, Sánchez aseguró que no se arrepentía de la medida y que no iba a desistir de la misma. “No me arrepiento de haber interpuesto la demanda […] Nos mantenemos y no le vemos problema a eso”, le dijo a la revista.

Sobre el tema, Carlos Sánchez añadió que desde la agremiación, no le veían ningún problema al recurso impuesto, pero que él creía que había un doble rasero por parte de los medios de comunicación en el cubrimiento de la noticia, que para él, “no reviste de importancia”.

“Nosotros no le vemos problema en eso. Lo que sí vemos es un doble rasero sobre cómo los medios han cubierto la noticia, y a nosotros nos parece que esa noticia es de poca monta, no reviste de importancia, lo que sí debería revestir de importancia es cuando asesinan a líderes sociales, a policías, a escoltas, pero una cosa tan de baja o poca monta, como es una pérdida de investidura, eso sí a nosotros nos tiene extrañados”, citó Semana sobre la declaración de Sánchez.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.