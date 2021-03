green

El asesinato de un policía en Bogotá en medio de una requisa a unos venezolanos ha desatado todo tipo de homenajes por parte de los uniformados, y una de las personas que asistió al lugar de los hechos para representar a la familia es Óscar Herrera, hermano del patrullero Edwin Caro.

Herrera estuvo en la carrera Séptima con calle 79 y allí expresó que “solo quiero darle fortaleza a mi madrecita que está en la casa anhelando que un día su hijo llegara sano y salvo, como lo decía él, antes era un sueño ahora es una realidad, pero lamentablemente fue una realidad muy corta”.

“Mi hermanito está en el cielo, nos está bendiciendo y así lo va hacer siempre. Son hechos lamentables que están previstos que puedan suceder en cualquier momento”, complementó el hermano mayor del fallecido.

Caro no llevaba mucho tiempo en la Policía Nacional y su asesinato generó indignación en algunos habitantes del sector que hicieron un homenaje con velas, aunque hubo otros que llegaron ofuscados para enviarle un mensaje a la alcaldesa Claudia López.

Desde la distancia, el padre del patrullero también habló sobre él. En declaraciones compartidas en CityTV, Luis Arnaldo Caro, padre de la víctima también se refirió a este uniformado que falleció cumpliendo con su labor.

“Yo antes le decía que eso no estaba bien por el peligro, pero él me decía ‘yo quiero ser policía y me gusta’. Gracias a Dios le dimos el estudio, hizo el curso y estoy satisfecho que mi hijo murió en lo que quería”, contó el progenitor.

En otras declaraciones a Caracol Televisión, desde Pueblo Rico, Antioquia, el padre del joven dijo dio más explicaciones del porqué no quería que su hijo fuera policía.

“Sé que en este mundo hay ratas de alcantarilla que no hacen sino tirarle a los policías y así los ofenda, que no sean cobardes. A mi hijo lo mataron sin ni siquiera haber sacado el arma”, explicó el papá de Caro.

Sobre la madre y la condición socioeconómica de la familia del uniformado no se conoce mucha información, pero lo habitual es que sus padres reciban una pensión vitalicia que sirva como ayuda para que no pasen dificultades en el futuro

Lo que se conoce sobre el asesinato del policía en Bogotá

Caro falleció luego de recibir un impacto de bala [vea acá el momento exacto del asesinato] cuando realizaba una requisa a dos hombres que se movilizaban en una moto por este sector de El Nogal, un barrio de élite en la capital.

Según contó otro uniformado que estaba con este patrullero, ellos estaban revisando un maletín y en ese momento uno de los venezolanos sacó un arma con la que mató al policía. El otro hombre intentó huir, pero quedó herido y fue capturado unas cuadras más adelante.

La alcaldesa de Bogotá dio unas declaraciones en las que tildó a algunos extranjeros como protagonistas de los hechos de inseguridad en la capital, aunque esas palabras la han hecho objeto de muchas críticas de algunos colombianos que aseguran que dichas afirmaciones ayudan a la estigmatización de las personas extranjeras.