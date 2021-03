green

Tanto la alcaldesa Claudia López como Hugo Acero comparecieron ante los medios en la mañana de este jueves, luego del asesinato en una balacera en el norte de Bogotá, del patrullero Edwin Caro, que requirió a dos hombres para una requisa. Los delincuentes iban en una motocicleta, y uno de ellos habría robado a un ciudadano minutos antes.

Pese a eso, y a que los dos ladrones, uno de los cuales fue abatido por el compañero del policía asesinado, también llevaban una caja de Rappi, las autoridades de la capital no contemplan restricciones para los parrilleros ni para los domiciliarios.

López, en el lugar de los hechos, carrera Séptima con calle 79, en donde los vecinos de este lujoso sector del norte de Bogotá le reclaman por más seguridad, dijo que se enfatizará el trabajo en redes de seguridad ciudadana y en la confianza entre la ciudadanía y la Policía.

También dijo que se seguirá con “los frentes de seguridad local, las redes de cuidado ciudadano, el patrullaje, que era lo que estaba haciendo ayer Edwin”, dijo la alcaldesa, refiriéndose al asesinato del patrullero Caro. El otro delincuente fue capturado por el policía que abatió al asesino.

“Tener un mejor patrullaje en las zonas más críticas, intensificar ese patrullaje”, continuó López. “Tener comandos específicos para proteger a los ciudadanos en Transmilenio, para proteger a los ciudadanos en las ciclorrutas”.

“Ese tipo de medidas que hemos venido tomando han demostrado ser mucho más eficaces y por eso concentramos esfuerzos en ese tipo de medidas que demuestran funcionar mucho mejor”, explicó.

Sostuvo también que con la Policía trabajan “todos los días procurando garantizar los derechos de sus ciudadanos, garantizar que cuando hay denuncias las atendemos, garantizar que hacemos patrullajes preventivos antes de que ocurran hechos lamentables, trabajando con la Fiscalía para desarticular las bandas criminales, cerrar ollas de microtráfico”.

“Aquí no hemos parado un día y no vamos a parar. Bogotá no se va a rendir; Bogotá no se va a doblegar ante nadie. Tampoco ante estructuras criminales ni de colombianos ni de venezolanos que pretendan someter a nuestra ciudad a esta horrible situación como la que se presentó ayer”, advirtió la alcaldesa.

Más temprano, el secretario de Seguridad Hugo Acero dijo en Caracol Radio que los propietarios de motos y algunas asociaciones se han venido reuniendo con él “mirando una serie de alternativas; y ellos mismos, y las cifras que tenemos realmente nos demuestran que de manera particular Bogotá tiene registradas cerca de 480.000 motos, fuera de las 250.000 que pueden ingresar de distintos municipios”.

“Y en este caso menos, pero mucho menos del 1 %, de los delitos cometidos registrados están utilizando este tipo de vehículos”. Subrayó el funcionario. “Colocar una medida como restringir el parrillero de motos absolutamente a todos es condenar a más del 99 % de las personas que utilizan la moto para transportarse y transportar familiares“.

“Si lo hacemos, seguramente estaríamos mandando al sistema de transporte cerca de 350.000 personas que como parrilleros o como pasajeros de motos se mueven en esta ciudad”, concluyó Acero.