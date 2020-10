green

La revista no detalla de dónde obtuvo esa información, pero aseguró que está confirmada. Según Vicky Dávila, a la que un juez pidió investigar por publicar unos audios del caso de Álvaro Uribe, las partes estuvieron de acuerdo con conocer la decisión este 10 de octubre.

Y es que la jueza deberá revisar los argumentos de Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe en el caso de falsos testigos —por el que la Corte Suprema de Justicia le impuso medida de aseguramiento domiciliaria—, y el de Reinaldo Villalba, apoderado legal de Iván Cepeda, declarado víctima de este caso.

La audiencia para escuchar a las partes se hizo este jueves a las 9:40 de la mañana, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la competencia que tiene la jueza para decidir sobre la libertad del también exsenador.

Haciendo esa precisión, la togada comenzó la diligencia judicial en la que Granados fue el primero en tomar la palabra.

El abogado de Uribe argumentó que a su defendido se le debería conceder la libertad inmediata, teniendo en cuenta que el proceso cambió de la Ley 600 a la 906 (nuevo sistema penal), en el que la Fiscalía debe hacer una imputación de cargos, antes de que al acusado se le restrinja la libertad.

Eso, señaló Granados, no ha sucedido con su cliente, por lo que debería ordenarse la libertad del expresidente. No obstante, el jurista aseguró en la audiencia que no pretende solicitar la “nulidad” de todo lo que hizo la Corte Suprema de Justicia, cuando llevaba el caso de falsos testigos por la condición de senador que en ese momento tenía Uribe.

El representante legal del expresidente expuso varios ejemplos, entre ellos el caso de ‘Jesús Santrich’, en los que procesos cambiaron de jurisprudencia y se revocaron medidas inicialmente tomadas.

Posteriormente, intervino el fiscal delegado para este caso, Gabriel Jaimes, que pidió a la ciudadanía no interpretar el caso como un tema político, y aseguró que el único antecedente sobre un caso de conflicto jurídico es el de ‘Santrich’.

A continuación podrá seguir la audiencia en vivo: