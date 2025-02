Esto refleja una transformación en las dinámicas familiares y el rol de los hombres en la crianza. Según datos del bufete de abogados Integrity Legal, el porcentaje de casos en los que los padres asumen la responsabilidad principal ha aumentado significativamente, llegando casi al 40%, cuestionando las percepciones tradicionales de género.

Este cambio se atribuye a múltiples factores, entre ellos, la mayor equidad de género en los procesos judiciales y la evolución de los modelos familiares, donde la participación activa del padre en la vida de los hijos se ha normalizado y fomentado.

Según el abogado de familia Jimmy Jimenez, “el sistema judicial colombiano se ha vuelto más equitativo, tomando decisiones basadas en el bienestar del menor de edad y evaluando cada caso por sus méritos, sin importar el género del solicitante”.

Este aumento de casos de custodia ejercida por parte de los padres también se ha visto reflejado en el aumento de casos en que son las madres quienes abandonan sus responsabilidades o instrumentalizan a sus hijos por intereses propios, anteponiendo su voluntad por encima del bienestar de los niños.

En el país se ha vuelto muy común encontrar padres que han estado luchando por la custodia y porque no se le vulnere el derecho a sus hijos de tener una familia y no ser separados de ella, este es el caso de uno de los clientes del bufete de abogados Integrity Legal, un padre de familia que narra cómo su expareja y madre de su hijo se ha valido de un sin número de estrategias para separar al niño de su padre, por ejemplo, denuncias falsas por supuestos actos de violencia, este padre de familia ha evidenciado y denunciado vulneración de los derechos de su hijo ante entidades como el ICBF y le ha resultado muy difícil encontrar ayuda y/o justicia, pues se ha tenido que enfrentar a muchas vicisitudes, parcialización, negligencia, no valoración de pruebas o incluso a fallos en contrario sin sustento alguno durante más de 3 años.

Incluso, recientemente se pudo evidenciar a través de unas conversaciones de WhatsApp aportadas en uno de los procesos, que la progenitora realiza actos de brujería donde involucra al niño, y presuntamente falsificaciones, pagos a funcionarios y/o exfuncionarios del ICBF y otras actuaciones para obtener beneficios en los fallos, por lo cual ya cursan procesos penales por tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento privado, cuyas investigaciones para esclarecer los hechos están siendo adelantados ante la Fiscalía general de la nación.

Padres como éste siguen dando la lucha, a pesar de que como él mismo narra “por el hecho de ser hombre, la justicia siempre juega en su contra”, perjudicándolo no solo a él sino también a su hijo, justicia que él personalmente siente que está parcializada, teniendo en cuenta las evidencias que lo respaldan, donde pudo ver el entramado que se teje alrededor de las decisiones que toma el ICBF.

Con este nuevo panorama, el reto sigue siendo la educación y sensibilización de la sociedad sobre la corresponsabilidad en la crianza, así como la necesidad de seguir desarrollando programas que faciliten a los padres la conciliación entre la vida laboral y familiar, las pautas de crianza, la prioridad del respeto a los derechos de los niños por encima de los intereses propios.

