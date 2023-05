Esto quiere decir que casi el 25% ocurrió en el departamento. A su vez, el mayor número de casos está en el Oriente, región bajo la jurisdicción de la Cuarta Brigada del Ejército, una de las unidades incluidas en el caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga desapariciones forzadas y asesinatos pasados como bajas en combate.

Es tal la incidencia en esa región, que puede sumar más casos que muchos de los departamentos que están entre los 10 más afectados en todo el país. Así lo explica la magistrada Catalina Díaz Gómez, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, quien escuchará los relatos de las víctimas, durante la audiencia de observaciones que se realizará en Granada, el municipio del Oriente con más falsos positivos y uno de los más golpeados por el conflicto armado.

La voz de las víctimas será a su vez una herramienta para contrastar las versiones que han dado el general (r) Mario Montoya y otros 60 exintegrantes de la Cuarta Brigada y comparecientes ante la JEP. Todos están vinculados en ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2003, periodo en que Montoya fue comandante de esa brigada.

El encuentro, además de ser un ejercicio de demandas de verdad y justicia por parte de las víctimas, es uno de los elementos que tiene en cuenta la JEP para determinar si el general (r) es responsable, en alguna forma, del patrón macrocriminal identificado en los falsos positivos, que llevó a que “casi que el único indicador real de éxito de la unidad militar era el cuerpo del supuesto enemigo caído”.

Montoya ha sido mencionado en 24 versiones de comparecientes, ¿en cuántos falsos positivos pudo estar involucrado mientras comandó la Cuarta Brigada?

¿En cuántos casos podría estar involucrado en todo Antioquia?

En general ha rendido versión voluntaria en dos ocasiones, ¿qué ha contado, qué ha aceptado?

“El general ha comparecido en dos ocasiones a la jurisdicción en versión voluntaria. La última vez, el año pasado, hicimos una versión muy exhaustiva, de dos días completos. La hicimos en Medellín, específicamente sobre su comandancia de la Cuarta Brigada y le preguntamos por todos los temas generales, así como por casos específicos que se van a exponer en la audiencia. Cuando ha sido llamado, ha atendido y ha respondido todas las preguntas. No me puedo pronunciar anticipadamente respecto a la valoración de sus contribuciones o no. Estamos justamente en el proceso de contrastación. Nosotros debemos contrastar las versiones que él ha rendido sobre los hechos y sus conductas cuando era comandante de la Cuarta Brigada, con lo que nos han dicho ya los representantes judiciales de las víctimas por escrito”.