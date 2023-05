Este jueves, durante la posesión de tres magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial, el presidente Gustavo Petro se volvió a referir a las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En medio de un discurso enfocado en la impunidad, aseguró que las confesiones del exjefe paramilitar son “espeluznantes”.

“Algunos dirán que no es cierto, otros que sí, pero de todas maneras es una confesión judicial, so pena de una serie de pérdidas en términos de beneficios jurídicos que no cualquier ser humano asumiría solo para decir unas mentiras. El costo de eso sería enorme para su propia existencia”, dijo el jefe de Estado.

Petro aseguró que, aunque no le corresponde dictaminar la veracidad de esas versiones, la presunción de verdad ante la JEP es alta. Según el mandatario, lo que más sorprende es la falta de sensibilidad de la sociedad. “En cualquier otro país esas declaraciones habrían provocado que millones de personas salieran a las calles, para demandar un cambio real de las instituciones que salen salpicadas por el horror”.

Durante su intervención también dijo que lo confesado por Mancuso sería un “genocidio cometido desde el Estado”, que explicaría por qué persisten los problemas de violencia en la sociedad. “Para que se comentan una gravedad de hechos como los que allí se relatan, tiene que haber un sistema de impunidad construido de manera predeterminada”, dijo.

El presidente agregó que se trata de crímenes de lesa humanidad que, en términos de gravedad, no habrían sido cometidos en ningún país del continente. “Claro que tendríamos que ser procesados por la Corte Penal Internacional, que sería la instancia para medir este tipo de delitos si la justicia colombiana no puede o no quiere”.

En relación a las declaraciones de Mancuso, cabe recordar que el exjefe paramilitar habló de las Convivir, las operaciones conjuntas entre paramilitares y fuerza pública y las alianzas entre funcionarios, civiles, paramilitares y fuerza pública. Además, aseguró que el DAS usó información sensible con fines contrainsurgentes.

“Es cierto que compartíamos la inteligencia. Es cierto que en operaciones como la de Tierradentro estuvimos mezclados, y es cierto que era una persona que me rodeaba con las poblaciones, entraba a sus casas y comía de lo que ellos tenían”, dijo sobre las relaciones de los paramilitares con las fuerza pública.

Aunque con su declaración el presidente Petro le otorga mayor importancia a las palabras de Mancuso, expertos señalan que por ahora, solo se trata de afirmaciones y acusaciones que la justicia transicional deberá comprobar. Otros incluso aseguran que lo que dijo son “refritos” que no le alcanzarían para mantenerse en la JEP.