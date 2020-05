green

A Faustino Asprilla le pasaron el contacto personal de la vendedora chocoana que conmovió al país y cumplió la promesa que le había hecho en redes sociales. El ‘Tino’ decidió enviarle dinero a la señora, que vive en Quibdó, para que pudiera mercar junto a su familia y solventar unas necesidades médicas que tiene.

El exgoleador de la Selección Colombia no precisó cuánto dinero le giró a doña Indira, pero a petición de muchos usuarios en Twitter mostró el comprobante de la transacción que le hizo a ella.

Doña Indira Palomeque, vendedora de pescado y otros alimentos en una plaza de mercado de la capital chocoana, estremeció a miles de colombianos luego de que se viralizara en redes sociales en video con su testimonio cuando un periodista de su región la abordó para preguntarle por la caída de sus ventas como consecuencia de la cuarentena nacional.

La mujer confesó que le debe cerca de 6 millones a los gota a gota y que eso es lo que más le preocupa, porque no les ha dado un solo peso desde que se decretó el aislamiento obligatorio y sus ingresos se fueron al piso. De igual manera, la señora insistió en que en el Chocó no se ven las ayudas que tanto promociona el Gobierno a través de la televisión y que lo que más necesita ella es que en el mercado en el que vende pescado y otros alimentos regrese la normalidad.

“Yo no necesito mercados, yo no me estoy muriendo de hambre, las deudas son las que me tienen con un dolor de cabeza que voy a cometer una locura. O me voy a matar o no sé”, aseguró con angustia la vendedora chocoana cuando habló este jueves con Blu Radio.