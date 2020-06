green

La mujer, que en el trayecto de ida (casa a hospital) sí fue transportada en el vehículo de emergencias, se llevó esa sorpresa cuando se disponía a volver a su hogar a guardar reposo y encerrarse en cuarentena de manera preventiva, informó Blu Radio.

“[A ella] le dijeron que en el hospital le ayudaban a conseguir un carro, un taxi que la llevara hacia la casa; que le tenía que decir al señor del taxi que bajara las 4 ventanas”, detalló el esposo de la mujer, en diálogo con esa emisora.

El hombre insistió en que les dieran el servicio de ambulancia, pero la clínica solamente se ofreció a ayudarles a coger un vehículo de transporte público y les dijo que contratar la ambulancia les costaría 240.000 pesos, agregó, en conversación con RCN Radio.

“Se trató de buscar una ambulancia, pero oscilaba los 240.000 pesos. No teníamos plata y amablemente nos prestaron un carro, yo también soy positivo, pero me tocó. Resulté llevando a mi señora (…) me tocó después ir a buscar un sitio para desinfectar el carro y entregárselo a la dueña”, afirmó el hombre, en esa frecuencia.

Él agregó que sus 2 hijos también han dado positivo por coronavirus y que aún no se explican cómo se habría presentado el contagio de todos.

La Subred Norte, encargada del Hospital Simón Bolívar, manifestó en diálogo con RCN Radio, que sí se están cumpliendo todos los protocolos de tratamiento y lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, por lo que harán una investigación al respecto.