Las imágenes del hecho fueron grabadas por el pedalista y hacen suponer que ambos venían discutiendo desde antes, pues el ciclista se acercó a la ventanilla del carro, enfocó con su celular al conductor que tenía un arma en la mano derecha y dijo: “Mírenlo aquí”.

En ese instante empezó un fuerte alegato:

– Conductor: “Te voy a pegar un tiro, ¿me vas a robar o qué?”.

– Ciclista: “¿Qué le voy a robar, gordo hp?”.

– Conductor: ¿Por qué me está siguiendo?”.

– Ciclista: ¿Cuál siguiendo si estoy trabajando?, voy para Pereira”.

– Conductor: ¿Por qué me está siguiendo”.

– Ciclista: “Entonces, ¿por dónde me meto?”.

Después del contrapunteo, el pedalista gritó: “¡Policía!”, ante lo cual el sujeto del automotor arrancó de inmediato para abandonar el lugar, a modo de escape, pero un embotellamiento no lo dejó avanzar.

Finalmente, el ciclista enfocó la placa del vehículo: “CKR-115, de Yopal”.

