En la práctica, los usuarios de WhatsApp no pueden dejar pasar esta fecha que estableció la compañía como plazo para aceptar sus nuevos términos de uso y privacidad. De lo contrario, prácticamente quedarán con un bloqueo en la plataforma.

Pese a que la aplicación ha enviado mensajes y notificaciones sobre sus nuevas políticas, hay miles de usuarios que no han aceptado e, incluso, desconocen lo que podría pasar si no aceptan. El cambio principal tiene que ver con que, de negarse a aceptar los nuevos términos, WhatsApp le pedirá que desinstale la aplicación.

Así mismo, todos los chats quedarán bloqueados hasta que el usuario acepte los términos.

WhatsApp aclaró que no se eliminarán cuentas, pero a quienes no acepten se les limitarán las funciones de la plataforma. Por ejemplo, no se podrán enviar ni recibir mensajes; solo se podrán ver los textos mediante las notificaciones que llegan y que aparecen en la parte superior del teléfono.

WhatsApp: 15 de mayo vence el plazo para aceptar nuevas políticas

Además de las limitantes mencionadas, los usuarios tampoco podrán hacer llamadas ni videollamadas en WhatsApp, que hace poco anuncio cambio en sus populares notas de voz. Incluso, la posibilidad de ver los mensajes a través de notificaciones será por poco tiempo.

Este nuevo plazo del 15 de mayo se da luego de los problemas que tuvo WhatsApp a comienzos de año por las políticas de privacidad que instalará. Los cambios que vendrán, dice la aplicación, tienen que ver con más información sobre el manejo de datos, hacer frente a las noticias falsas y que el servicio tenga mayor calidad para los usuarios.