El inicio del 2021 fue difícil para WhatsApp. Después de anunciar el cambio en sus términos de privacidad, se comenzó a especular sobre el trato que la ‘app’ le da a los datos de sus usuarios. El impacto generó, entre muchas cosas, que la popularidad de sus principales competidores aumentara.

Por ello, la aplicación de mensajería instantánea decidió prorrogar la fecha límite para poder aceptar los cambios. Durante estos meses, WhatsApp ha tratado de establecer una mejor comunicación con sus usuarios, por ejemplo, explicándoles las modificaciones que están realizando.

No obstante, la ‘app’ no esperará más. Por ello, es importante saber cuáles son los principales cambios que se presentarán y qué puede suceder si alguien no está de acuerdo y no acepta las nuevas condiciones.

WhatsApp: nuevas políticas de privacidad

En el blog oficial de WhatsApp se especificó que habrá cambios en los mensajes entre las empresas y sus clientes. La ‘app’ informó que busca brindar un servicio que genere proximidad y facilite procesos comunicativos. Por supuesto, el usuario será quien elija con qué contacto hablar y con cuál no.

Adicionalmente, la aplicación de mensajería instantánea afirmó que ahora darán más información sobre el manejo de los datos para evitar las noticias falsas y que el servicio sea más claro.

Dentro de los aspectos que no cambiarán, se dijo que “ni WhatsApp ni Facebook podrán ver el contenido” que se comparta con diferentes contactos; esto incluye las fotografías, videos, llamadas, archivos multimedia, entre otros.

¿Qué pasa si no se aceptan las condiciones de WhatsApp?

La aplicación explicó que, si alguien no acepta, no se le eliminará la cuenta, pero no tendrá acceso a todas las funciones de WhatsApp. Además, durante un tiempo, el usuario podrá recibir llamadas y notificaciones, pero no tendrá la posibilidad de leer o enviar mensajes.

Finalmente, se comentó que cualquiera puede eliminar la cuenta pero, de esta forma, perderá el historial de mensajes, las copias de seguridad y será eliminado de los grupos en los que estaba.