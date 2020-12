green

Comienza la época de balances y rankings, razón por la cual, como es costumbre, Google y Apple, presentaron un listado con las aplicaciones más utilizadas durante el 2020.

Ambas empresas coincidieron en que las ‘apps’ más destacadas están estrechamente relacionadas con las exigencias que la pandemia del COVID-19 le impuso al grueso de la población mundial.

Según el portal Gizmodo, Google destacó entre las aplicaciones uso diario a las siguientes:

Calmaria: de salud y bienestar

de salud y bienestar Grid Diary – Journal Planer: de estilo de vida

de estilo de vida Pattern: sobre relaciones sociales

sobre relaciones sociales Whisk: Recipe Saver, Meal Planner & Grocery List: de recetas

de recetas Zoom: para reuniones en línea

Otras aplicaciones de crecimiento personal (muchas relacionadas con el mundo del deporte) aparecieron en el listado: Itellect; Centr, by Chris Hemsworth; Jumprope: How to videos; Paires: Couples App; y Speekoo.

Por su parte, Apple hizo una diferenciación en sus formatos (iPhone, iPad, Apple TV y Watch).

Xataka Movil expuso que Wakeout! fue la favorita de iPhone. ZooM fue la más destacada en iPad. Fantastical se llevó el primer puesto en Mac. Disnet+ ganó en Apple TV. Y Endel lideró en Watch.