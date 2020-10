La concejal Bernal, también representante de la UP y del movimiento Mais, reveló que debido al riesgo para su seguridad la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó una camioneta y un policía como escolta, pese a que por el nivel de riesgo ella tenía “derecho” a dos hombres de seguridad.

No obstante, afirmó la cabildante en la sesión Plenaria, el uniformado venía cumpliendo con su deber hasta que empezó la cuarentena, y en medio de la emergencia sanitaria le perdió el rastro al único escolta que tenía.

“Un día pregunté y me encuentro que el policía fue hallado en un hecho de ilegalidad. No sé cuál hecho, no me han dado un informe oficial, y yo le comenté eso hace algunos días al presidente; al parecer fue un asalto o una extorsión, no tengo claridad sobre eso”, dijo Bernal, en medio del debate de control a la Policía.