Luego de que la noticia falsa se hiciera viral, el periodista Félix de Bedout publicó un trino en el que destaca, según él, que habló con el coronel Juan Carlos Castellanos, jefe de comunicaciones de la Policía Nacional, y este le dijo que los costos de la construcción de uno de estos lugares rondaban entre los 350 millones de pesos y los 430 millones de pesos.

Me llama el Coronel Juan Carlos Castellanos, Jefe de comunicaciones de la Policía Nacional. Me informa que el Gral. Gustavo Moreno no ha valorado los daños del CAI de Villa Luz en 1600 millones. Los costos de construcción están entre 350 a 430 millones. Borro trino anterior.

— Félix de Bedout (@fdbedout) September 14, 2020