Un video divulgado por ‘Arriba Bogotá’ muestra que esos vándalos acorralaron a la patrullera y al colega con el que iba; en seguida, comenzaron a tirarles piedras y a patear a Patiño.

Noticias Caracol indicó que esto ocurrió el pasado jueves, cuando se registraron protestas contra el abuso policial, motivadas por la muerte del abogado Javier Ordóñez, que murió después de sufrir 9 fracturas craneales.

En entrevista con ese noticiero, Patiño aseguró que alguien la apuñaló en la pierna izquierda, pero ella no se dio cuenta de cómo ocurrió.“El cuerpo lo tenía muy caliente, no sé en qué momento me incrustaron la navaja”, manifestó la víctima y luego agregó:

“La persona que me la incrustó, yo creo que en el momento de sacarla no pudo y quedó con el mango en la mano; ahí me quedó la navaja incrustada”.

De acuerdo con el mismo medio, la patrullera fue auxiliada por varios compañeros de la Policía Nacional, quienes la trasladaron de inmediato a un hospital.

En diálogo con ‘Arriba Bogotá’, Patiño aseguró que a raíz de ese ataque todavía se siente “muy asustada”. Asimismo, expresó que “gracias a Dios” el hecho no pasó a mayores y en este momento se recupera satisfactoriamente.

