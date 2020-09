Santisteban Niño, periodista de profesión y dueña de un restaurante en el municipio de Concepción, en Santander, colocó el letrero a pocos metros de la estación de policía, pues el local es vecino al de las autoridades.

“#Nos están matando ¿Quién da las órdenes?”, dice el cartel que colocó la joven en la fachada de su restaurante. De acuerdo con la página de Facebook Operación Tránsito Bucaramanga, la situación grabada por la propia Laura Margarita Santisteban Niño ocurrió este domingo y la Policía la interrogó tan solo 2 horas y media después de haber colocado el mensaje de protesta contra el abuso policial y las masacres que se ven en el país.

Esa página de Facebook asegura que el intendente de la Policía de Concepción, Edwin Pérez, requirió los documentos de Laura Santiesteban Niño en compañía del alcalde de ese municipio y “al parecer de inteligencia de la Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación”.

En el video de la denuncia de la joven, se le escucha reclamar por su libre expresión y que en ningún momento está incitando a la violencia.

“A mí me duele el país, a mí me duele que maten a mis amigos en Cali, en el Chocó, en Nariño, en todos lados están matando y no puedo poner un letrero pa’ que digan que no nos maten, pero me dicen que estoy incitando a la violencia a la gente de Concepción”, se le escucha decir a la santandereana frente a los oficiales y el alcalde.