Un gran fenómeno político se presentó este 8 de marzo con un candidato del Centro Democrático, pues Daniel Briceño, quien venía desempeñándose como Concejal de Bogotá y dio el salto a postularse a la Cámara de Representantes, fue el congresista más votado del país con más de 256.000 votos, lo cual ha sido bastante llamativo y de mucho análisis.

De hecho, el ahora representante se mostró muy contento por los resultados, pues por medio de un video compartido en sus redes sociales agradeció a todos aquellos que se identifican con él y por eso le dieron su voto de confianza.

Esto ha llamado mucho la atención del espectro político colombiano, puesto que estos votos son solo de Bogotá y por eso es tan llamativo el resultado obtenido.

Dónde y cómo estudió Daniel Briceño

Ahora, este resultado abrió una incógnita con respecto la historia de Daniel Briceño, ya que esa cantidad de votos lo sacan solo del ámbito bogotano y ya lo meten en una conversación nacional.

Briceño nació y se crió en la capital de Colombia, aunque en su época de colegio no le fue tan bien. Es más, según él mismo confesó en diálogo con Blu Radio, pasó por cuatro colegios porque lo expulsaron de tres: La Candelaria, Jorge Soto del Corral y Escuela Nacional de Comercio.

Sin embargo, en el último, el Colegio La Giralda, logró completar sus estudios de colegio para ya enfocarse en la universidad.

Briceño estudió en la Universidad Externado, pero para ingresar le sucedió algo bastante curioso con su abuelo y un habitante de calle, que al final fue lo que le permitió estudiar en esta prestigiosa institución.

“Me la pagó mi abuelo porque se le perdió la cédula y la cogió un habitante de calle que luego falleció, por lo que declararon a mi abuelo como si estuviera muerto. No recibió pensión por ocho años por eso, pero cuando demostró que estaba vivo recibió retroactivos. Eso coincidió con mi entrada a la universidad y así me la pagó”, contó Briceño en diálogo con la emisora ya mencionada.

Así, Briceño pudo sacar adelante su carrera para ahora ser el congresista más votado de Colombia, pues trabajará, dijo él, dentro de la Cámara de Representantes para seguir denunciando irregularidades, presentando proyectos y más en pro de la capital colombiana.

