Los comerciantes aseguran que los cierres para contener la COVID-19 en este tercer pico les ha provocado graves afectaciones económicas porque los eventos y las fiestas están prohibidas, pero aun así ellos tienen que pagar arriendos, cámara de comercio e impuestos.

Uno de los manifestantes le dijo a Blu Radio que están encadenados frente a la Alcaldía, en el centro de Bogotá, hace 5 días esperando que Claudia López escuché peticiones y propuestas que le tienen, pero que solo se han acercado funcionarios.

“Para al alcaldesa no somos parte de la sociedad. No sabemos qué más hacer. Siempre nos manda a los títeres de ella. No se demora ni 5 minutos en bajar”, dijo uno de los comerciantes a la emisora, y aseguró estarán encadenados hasta que ella hable con ellos.