En diálogo con Q’HUBO, la señora, que vive en el barrio La Estación de ‘La Musical’, recordó que la última vez que habló con el desaparecido Edwin Stiven fue el 8 de enero anterior.

“Él salió del país unos meses antes de la pandemia. Quería buscar un mejor futuro. Estuvo un tiempo en Ecuador, luego en Perú y después en Chile. En Chile fue donde más tiempo estuvo, allí trabajó cuidando unas haciendas”, dijo.

Agregó, que Edwin Stiven partió de Chile en diciembre de 2022. Les informó que quería pasar Año Nuevo en Ibagué y el 5 de enero celebrar el cumpleaños de él y de otro hermano, en familia.

No obstante, el encuentro no se llevó a cabo. “Tenemos entendido que venía viajando para Colombia, al parecer solo. Nos llamaba de números desconocidos porque no tenía celular. El 9 de enero, una cámara de seguridad de un restaurante de Realeza, estado de Paraná (Brasil), lo mostró en el negocio. Esa es la última pista que tenemos”, indicó la pariente.

Cuando vivía en Ibagué, el muchacho trabajaba como maestro de obra blanca.

DATO

La persona que tenga información sobre el paradero del muchacho pueden llamar al número celular 3174770481.

LA CIFRA

22 años es la edad del ibaguereño.