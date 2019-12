green

López, en entrevista con El Tiempo, dijo que no le gustó para nada la campaña de comunicación de Enrique Peñalosa en donde se definió como ‘impopular, pero eficiente’.

La nueva alcaldesa de la capital le dijo al rotativo que lamenta mucho que Peñalosa sea impopular y, más aún, “que termine preciándose de eso”.

“Yo no creo que ese sea el propósito de un servidor público, su propósito es servir y generar empatía con sus ciudadanos”, agregó López en ese medio.

La entrante mandataria distrital se mostró en desacuerdo con su antecesor y agregó que decir “agradezcan que les hice aunque no me quieran” no es una manera empática de servir.

Cabe destacar que, recientemente, Peñalosa prometió no sabotear los proyectos de su sucesora en la Alcaldía.

Aseguró que desea muchos éxitos para la primera alcaldesa (elegida popularmente) de los bogotanos a diferencia de lo que le hicieron a él, cuando le organizaron una revocatoria antes de que se hubiera posesionado.