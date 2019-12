Peñalosa quiso dejar claro ante los medios que no le interesa sabotear la nueva administración porque no quiere que Claudia López viva algo similar a lo que le pasó a él cuando le organizaron un proceso de revocatoria:

“A diferencia de lo que me hicieron a mí, que me comenzaron a organizar la revocatoria desde antes de que me hubiera posesionado siquiera. Nosotros no somos así, nosotros somos distintos”.