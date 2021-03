Claudia López fue preguntada en W Radio acerca de las razones por las que cree que su popularidad ha bajado abruptamente en los últimos meses, según las encuestas.

Inicialmente dijo que no sabía por qué se había dado ese bajonazo, pero después admitió que podrían ser varios factores.

Uno de esos factores fue el hecho de tomar vacaciones en medio del segundo pico de la pandemia, algo por lo que le llovieron criticas de todos los sectores de la sociedad.

“El tema de mis vacaciones fue muy desafortunado. Yo quería descansar 5 días; yo no he parado ni un día. Ustedes saben que yo soy sobreviviente de cáncer, mi oncólogo y mi médico me dijeron en diciembre que por favor parara 5 días, que me iba a reventar. A los dos días, las cifras [de contagios] desafortunadamente fueron más difíciles y volví; aquí estuve, acá ha estado y estaré siempre”, detalló López, en esa emisora.