Hace una semana, Claudia López protagonizó una escena por la que ha recibido numerosas críticas. La alcaldesa de Bogotá le habló de forma cortante y tosca a una vendedora ambulante del centro que le pidió ayudas para los comerciantes informales de la zona.

“Ayúdennos con algo porque esto está tenaz, ¿cuándo nos van a ayudar?”, reclamó la comerciante, que cada vez levantaba el tono de su voz al ver que la mandataria seguía su camino. Al escuchar el comentario de la vendedora, la mandataria no detuvo su marcha y le respondió: “Trabaje juiciosa, trabaje juiciosa, sumercé”.

Fue evidente que la forma de proceder de la alcaldesa no fue la correcta. De hecho, ella misma lo reconoció este jueves durante un programa de televisión que estaba emitiendo a través de las redes sociales de la Alcaldía y el Canal Capital.

“Un abrazo y mis excusas a doña Claudia, mi tocaya. El otro día me la encontré en el centro. Ella me dijo: ‘Alcaldesa, la estoy pasando duro. ¿Qué ayudas hay? Yo iba haciendo una transmisión y le dije: ‘Sumercé, trabaje juiciosa’. Ella se sintió un poquito ofendida y tiene razón. Yo he debido interrumpir la transmisión y explicarle qué tipo de ayudas tenemos”, aceptó López en la primera parte de sus disculpas.

Después de eso, la mandatario dio a entender que los funcionarios de la Alcaldía ya se comunicaron con la vendedora ambulante para darle la información que ella buscaba. “No paré y eso la ofendió. Le pido excusas a doña Claudia. La han buscado, le han contado las ofertas que tenemos, mucha gente la está pasando mal”, concluyó la gobernante.

A continuación, el momento en el que la alcaldesa se disculpó con la vendedora ambulante a la que le habló de mala manera hace una semana: