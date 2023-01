Este martes a las 9:00 de la mañana se reanudará la audiencia de medida de aseguramiento contra John Poulos, novio de Valentina Trespalacios y principal sospechoso de causarle la muerte.

A lo largo de la audiencia de imputación de cargos (los cuales no fueron aceptados por el hombre), la Fiscalía presentó diferentes pruebas que vinculan al estadounidense con el crimen e, incluso, aseguró que él había golpeado y estrangulado a la joven hasta provocar su deceso.

Por su parte, la defensa del acusado aseguró tener material probatorio que confirmaría lo dicho por el propio Poulos a las autoridades panameñas después de su captura, cuando afirmó que la mafia estaría relacionada con el caso y que temía por su vida.

Chat de Valentina Trespalacios sobre John Poulos

Dentro de las pruebas que se han ido conociendo aparecen conversaciones claves de la DJ con personas cercanas, a quienes les habría comentado los planes que tenía el estadounidense con ella.

Una de ellas la reveló El Tiempo, en la que la artista le contaba a una amiga un posible problema que estaba teniendo con el extranjero. De acuerdo con el diario, las capturas de pantalla habrían sido tomadas del móvil de la allegada a la DJ.

—Por eso está tragado— le dijo la amiga a Trespalacios, posiblemente haciendo referencia a Poulos.

—Ah bueno, esa es la idea. Este que se quiere casar jajaja— contestó Trespalacios, aparentemente refiriéndose al plan que tenía Poulos con ella, con quien se había ido a vivir dos días antes de que su cuerpo apareciera sin vida dentro de un contenedor de basura.

Pero allí no quedó todo, Trespalacios también afirmó que el estadounidense estaba “aburrido” porque ella no le daba besos. Incluso, él le habría dicho que se había percatado de que la atracción por parte de ella no era la misma, por lo que no tenía que fingirla.

Lee También

Justo después de dichos mensajes aparecen dos notas de voz, de las cuales se desconoce su contenido. Las autoridades tienen en su poder dicha información, que podría ser clave para esclarecer lo sucedido con la joven de 23 años.