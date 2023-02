Francisco Luis Correa Galeano es el señalado cerebro detrás del crimen del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci. El procesado ahora podría convertirse en testigo de la Fiscalía como parte de un acuerdo que permita esclarecer los hechos.

(Le puede interesar: Dos trabajadoras de servicios generales de la Univalle fueron asesinadas; eran familia)

De acuerdo con el representante del ente acusador, la defensa de Correa Galeano pidió que se estudie la posibilidad de que el exmilitar antioqueño se acoja a un principio de oportunidad que le otorgue beneficios.

(Lea también: “Podría ser la paz fatal”: Iván Duque, sobre levantar orden de captura a ‘Jhon Mechas’)

El crimen del fiscal paraguayo se cometió el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú (Cartagena). El funcionario departía en la playa con su esposa cuando fue atacado por dos sicarios que se acercaron a él en moto acuática.

La investigación de la Fiscalía arrojó que Correa Galeano fue el encargado de contactar a los sicarios en Medellín y de organizar el operativo logístico de desplazarlos hasta las playas de Cartagena.

“Estando en Medellín, en un evento de motopiruetas, me encontré a Francisco Correa, alias El Monín, donde me dice que hay que hacer la ejecución de un sicariato, yo le dije que si había dinero, me dice que sí y me da órdenes de que busque a dos personas más”, había relatado Gabriel Salinas, uno de los señalados sicarios.