Tan solo ocho meses duró como ministra de Agricultura Cecilia López, quien fue destituida en mayo de 2023 por el presidente Gustavo Petro, quien no estuvo muy de acuerdo con algunas de sus decisiones y decidió poner a una persona a alguien más afín a su partido político.

López, que fue muy cercana a Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo, otros dos exministros también de Petro, habló en revista Semana varios meses después de su salida y dio su opinión sobre el actual panorama del país y cómo ha visto el gabinete presidencial con todos los cambios que se han dado.

“Hoy siento que el Gobierno es otro. Salió esa parte que le daba aire a lo que se llamaba un acuerdo, y el presidente, en mi opinión, se desesperó. Él creía que los cambios eran más fáciles y se podían hacer más rápido. Lo que pensó fue que necesitaba a gente de su partido, subestimó el compromiso, mucho más profundo, que teníamos los que no hemos sido de su partido, pero teníamos algo crítico y fundamental para él: nuestro compromiso con que se hiciera el cambio”, aseguró en la revista.

De igual manera, Cecilia López reconoció en la entrevista que Petro ha tenido sus inconvenientes y expresó qué es lo que más le preocupa del actual Gobierno Nacional y el equipo nuevo que ha conformado el mandatario.

“La impaciencia que tiene el presidente. Él tiene que tranquilizarse, me preocupa su equipo. Hay mucha gente muy valiosa, no los voy a juzgar, pero hay funcionarios sin experiencia suficiente en el Estado y eso puede llevar a tomar decisiones que pueden dañar el propósito y su programa de gobierno. Que el presidente se calme y baje un poco el acelere. Me pregunto si Petro sabe algunas cosas que su equipo está haciendo. Muchos llegaron demasiado rápido a posiciones muy importantes sin haber tenido la experiencia”, señaló.

Finalmente, López lanzó una fuerte frase por el actual panorama entre oposición y Gobierno, sobre todo por las demoras en la aprobación de las reformas que pretende impulsar Petro.

“Me preocupa que estamos en guerra, aceptemos que estamos en guerra, perdimos todo el esfuerzo […] No voy a entrar a culpar a nadie, pero estamos en guerra”, zanjó.

