Mario Hernández es uno de los empresarios más importantes del país, pues lleva más de 40 años con su empresa que ayuda a la economía nacional con la que brinda miles de empleos mes a mes.

Su compañía crece en números constantemente, pero igual también se ve afectada por la situación económica del país, la cual ha golpeado a todos los ciudadanos, y por eso las criticas hacia el presidente Gustavo Petro y su labor en general se han vuelto más constantes.

De hecho, en diálogo con la revista Semana, Hernández se despachó contra el Gobierno actual y aseguró que si sigue tomando las decisiones que ha tomado, el país va a seguir en un mal camino y las consecuencias pueden ser muy importantes para la mayoría de los colombianos.

“Me preocupa el país, por primera vez gobierna la izquierda y lástima que no esté funcionando. El presidente lleva 16 meses y mire cómo vamos, peor todos los días. Se improvisa mucho, no se ejecuta el presupuesto. No se piensa en los pobres, porque sube el costo de vida. Ponen más impuestos, no somos competitivos. Esto es muy grave”, dijo el empresario.