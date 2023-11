El empresario habló con Pulzo acerca de sus consideraciones para el salario mínimo de 2024, la importancia de tener trabajadores satisfechos en la industria actual y hasta de una reunión con el presidente a la que agradece no haber sido invitado.

Sobre el salario mínimo del próximo año, Hernández señaló que este debe aumentar por lo menos el equivalente al porcentaje de la inflación acumulada del 2023.

Es decir, si en diciembre se reporta que la inflación acumulada del año fue del 10 %, entonces el mínimo en 2024 subiría ese mismo 10 % (quedaría en 1’276.000 pesos, en este escenario hipotético).

Asimismo, el empresario hizo una reflexión sobre la importancia de mantener a los trabajadores contentos, pero también sobre lo necesario que es mantener buenos costos de producción.

“Los empresarios tenemos que ser conscientes de que la gente tiene que ganar bien y vivir decentemente. En el caso nuestro, nuestra gente con más de 3 años tiene casa propia, les damos mercado, compartimos con ellos”, apuntó Hernández en este medio.

En los últimos días se viralizó una foto del presidente Gustavo Petro con algunos de los empresarios más importantes del país. Aunque Hernández tiene todos los pergaminos para haber estado allí, dice que no lo convocaron y que agradece ese gesto.

El empresario destacó que ante la opinión pública lo más mediático fue la foto del encuentro en sí, pero que acerca de los temas de fondo para el empresariado nacional no hubo tanto interés de parte de la gente.

“Afortunadamente no me invitaron. No me interesa. ¿Qué salió de esa reunión? Nada. No se habló de la imagen del país, de la seguridad, de la reforma laboral, de la reforma tributaria. Nada de eso, solo la foto”, concluyó Hernández en Pulzo.