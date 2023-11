Aún permanece en medio de una nebulosa la idea que tiene el presidente Gustavo Petro de su propuesta de un “acuerdo nacional”. Primero, porque la hizo trizas cuando barrió de su Gobierno a los ministros de otros partidos políticos que había nombrado al principio para poner a varios de sus más fervientes seguidores, y, más recientemente, al convocar solo a 15 de los 32 gobernadores elegidos en los pasados comicios de octubre.

Esa selectividad del presidente ha confundido a los colombianos pues se ha sumado a sus permanentes ataques a los empresarios y a los medios de comunicación. Resulta difícil entender el concepto de “acuerdo nacional” cuando quien lo pregona se ha distanciado de esa misma noción.

Esta semana, el presidente Gustavo Petro, en el marco de esa idea y para hablar de la reforma a la salud, invitó a tomar tinto al expresidente Álvaro Uribe, que, después de varios días, finalmente aceptó, pese a que los militantes de su Centro Democrático y los colombianos que lo siguen le pidieron que no lo hiciera.

Ahora, Gustavo Petro prepara un encuentro con los denominados cacaos del país, los líderes empresariales que representan los más importantes conglomerados económicos, a los que invitó a hablar bajo el rótulo del “acuerdo nacional”. Ellos aceptaron y asistirán a la cita, pero no con esa idea, sino con la de un cordial conversatorio.

El periodista Gustavo Gómez, director del informativo ‘6 AM Hoy por hoy’, de Caracol Radio, aseguró que, para Alejandro Santo Domingo, del grupo Valorem, que irá a la reunión convocada por Petro, no se trata de un “acuerdo nacional” porque no se ha propuesto ni se ha discutido texto alguno o compromisos.

“Esa visión la comparten plenamente los demás asistentes y los organizadores”, que son Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social, y el asesor presidencial Juan Fernández, agregó Gómez, y además dio la lista de los empresarios que se reunirán la semana entrante en Cartagena con el presidente.

Empresarios que irán a encuentro con Gustavo Petro

Gómez aseguró que los empresarios que irán al encuentro con Petro en Cartagena son:

Alejandro Santo Domingo y Carlos Alejandro Pérez Dávila, por el Grupo Valorem

Luis Caros Sarmiento Angulo y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, por el Grupo Aval

Carlos Julio Ardila, por la Organización Ardila Lülle

Andrés Echavarría, del Grupo Corona

Pedro Carvajal, por Carvajal

César Caicedo, por Colombina

Harold Éder, por el Grupo Manuelita

Carlos Enrique Cavelier, por Alquería

“Hay consenso en que más que hablar de un acuerdo nacional se aborde esto como un encuentro, como un conversatorio del Gobierno con los empresarios”, agregó Gómez.

Según el periodista, este grupo incluye grandes cacaos, pero también a empresarios dueños de sus negocios que van a jugar un rol clave. “El presidente cada vez se aleja más de la figura de los gremios y sus líderes y quiere tender puentes directos con el empresariado que, en calidad de dueño, ya tiene suficiente peso en las asociaciones como para representarlas al entenderse con el presidente”, agregó Gómez.

Caracol no pudo confirmar la presencia en la reunión de algún representante de la familia Gilinski ni de Eduardo Pacheco, de Colpatria, ni de Miguel Cortés, del Grupo Bolívar, pero sí dijo tener información “confiable” en el sentido de que David Vélez, de Nubank, se habría excusado de ir al encuentro.

La idea de los empresarios es avanzar hacia metas comunes como el crecimiento social, el proceso de paz, el desarrollo…, informó Gómez. “La idea es enviar un mensaje de confianza a los colombianos y aunar esfuerzos para disminuir el desempleo, combatir la pobreza, lograr la equidad”.

