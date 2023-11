La reunión era esperada por muchos, pero el que más la deseaba (y así lo dejó ver en sus redes) era el presidente Gustavo Petro, que luego del encuentro alardeó de él en sus redes sociales.

La expectativa del primer mandatario no parecía ser la misma que desde otros sectores, y eso podría estar justificado teniendo en cuenta sus constantes ataques hacia los empresarios.

La euforia de Petro, que hasta interrumpió la transmisión de Brasil vs. Argentina para jactarse del encuentro, no fue replicada por sus interlocutores, que más bien conservaron la calma.

El presidente, como de costumbre, habló de un acuerdo nacional al que invitó a los empresarios, para “construir objetivos comunes”. Volvió a poner a la paz en el centro de su discurso y de distribución de productividad, pero varios, de otros sectores, no le creyeron de a mucho.

Acá, sus palabras:

El Presidente @PetroGustavo se refirió a las bases del #AcuerdoNacional tras finalizar reunión con representantes del sector empresarial. pic.twitter.com/N40VXVq0Vx — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 21, 2023

En la reunión que se llevó a cabo en Cartagena estuvieron empresarios de gran renombre. Entre ellos destacan los nombres de Luis Carlos Sarmiento Angulo, Alejandro Santo Domingo, Carlos Julio Ardila, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Luisa Pacheco, Harold Éder, Carlos Alejandro Pérez, César Caicedo, Carlos Eduardo Pacheco y Carlos Enrique Cavelier.

No obstante, hubo dos personalidades que hicieron falta: Mario Hernández y Arturo Calle.

Ambos empresarios no aparecieron en la imagen. No han estado del lado de Petro ni en campaña ni en su Gobierno, por lo que no es una gran sorpresa su ausencia.

De hecho, Hernández siempre ha dicho que ha tratado de mantenerse alejado de la política y se ha mostrado en desacuerdo con varias políticas del mandatario.

