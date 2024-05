El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es uno de los más fuertes que ha tenido el Gobierno de Gustavo Petro y sigue dando de qué hablar por cuenta de nuevas declaraciones que salieron a la luz.

(Lea también: Escándalo de UNGRD: revelan cómo funcionaba esquema de robo y cómo entregaban dinero)

Olmedo López, exdirector de la UNGRD, salió de la entidad por denuncias de presunta corrupción en la compra de 40 carrotanques para repartir agua en La Guajira, y en la que habría incurrido en sobrecostos.

El caso involucra también al presidente del Senado, Iván Name, y al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quienes habrían recibido una alta suma de dinero para influir en aprobaciones de reformas, según le dijo el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla a Semana.

Según Pinilla, Olmedo López le ordenó entregar 3.000 millones de pesos a Name y 1.000 millones a Calle a mediados de octubre del año pasado, justo antes de las elecciones regionales. En el caso de Name, aseguró que la consejera para las regiones del presidente Gustavo Petro, Sandra Ortiz, sirvió de “mensajera” y fue quien le llevó el dinero en unas maletas.

Por este caso han volado cabezas y la Corte Suprema de Justicia investiga. A propósito, Carlos Carrillo, actual director de la UNGRD, comparó el escándalo de la entidad con la serie ‘La casa de papel’, donde literalmente se dedican a fabricar dinero.

En el pódcast de María Jimena Duzán, Carrillo afirmó que en dicha entidad existe un cartel de la contratación y que las irregularidades que ha encontrado desde que asumió el cargo van más allá del escándalo de los 40 carrotanques que la UNGRD compró con sobrecostos.

El director de la entidad detalló en el citado pódcast que como la UNGRD tiene superpoderes a la hora de contratar, ya que atiende emergencias y no tiene tiempo de abrir licitaciones, algunos funcionarios han aprovechado para sacar provecho.

“No hay SECOP. No hay Ley 80. No hay trazabilidad de los documentos, entonces los funcionarios pueden subir y borrar lo que quieran. Hay un desorden con la información que yo siempre he dicho es doloso. Eso es así para poder meter manos traviesas a ese baúl de monedas de oro”, concluyó Carrillo.