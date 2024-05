Por: El Colombiano

El escándalo de corrupción en la UNGRD, uno de los más fuertes que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro, sigue dando de qué hablar por cuenta de nuevos elementos que se están conociendo y que respaldan las denuncias que hasta el momento se han hecho.

En las últimas horas este medio conoció pantallazos de chats que el exdirector de la entidad Olmedo López entregará a la Fiscalía General de la Nación y en los que aparecen conversaciones suyas con la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, quien es señalada de haber sido la intermediaria para pagar millonarias coimas en el trámite de las reformas del gobierno Petro.

Uno de los chats tiene fecha del 25 de septiembre de 2023, en el que Ortiz concreta un encuentro con López, para, presuntamente, organizar la entrega del dinero. “Director, buenos días. La reunión va hacer (sic) en la suit del Tequendama”, le dice ella a las 7:16 a.m. tras hacerle tres llamadas que él no contestó entre las 7:09 a.m. y las 7:13 a.m.

Después, a las 7:56 a.m., Olmedo responde: “Pésima movilidad por la 26. Aquí voy”. Y hay otra llamada perdida más de Ortiz a las 8:21 a.m.

Posteriormente, se ve otra conversación, entre las 11:49 a.m. y las 2:56 p.m., en la que Ortiz le pregunta a López por la hora de otro encuentro. “¿A qué hora pasas?”, le pregunta ella, mientras que él le responde que está en una reunión y le envía una foto de la misma.

Luego le dice a la consejera que “todo está listo para el tinto” y ella le dice que se vean en la habitación 2312 del hotel Tequendama, donde se habría concretado el acuerdo para la entrega del dinero, según afirmaron fuentes de primer nivel a este diario. Eso será lo que diga Olmedo López a las autoridades.

Este escándalo, que tiene en el ojo del huracán a varios políticos y al gobierno de Petro, se dio luego de que Sneyder Pinilla, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), asegurara que le entregó miles de millones en efectivo a los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, para, supuestamente, aprobar las reformas del presidente en el Congreso.}

En su declaración, precisó que los pagos en efectivo, entregados en maletas, se realizaron presuntamente en septiembre y octubre de 2023, de la siguiente forma: $3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle.

