En medio de la agitada polémica por los millonarios sobornos que al parecer recibieron el presidente del Senado, Iván Name y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, de parte de los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), ahora el presidente, Gustavo Petro, salió a defender a uno de los salpicados y no propiamente a quienes estuvieron bajo su liderazgo.

Se trata del presidente del Senado, Iván Name, quien según dijo Gustavo Petro, ha sido uno de los principales opositores a su Gobierno y que por ello, mienten al decir que recibió dinero para estar de su lado en el legislativo.

“Quien diga que al senador Name le dieron dinero para aprobar las reformas del gobierno, simplemente esta mintiendo. El senador Name es miembro de la oposición y no ha escatimado un segundo en ejercerla. Que la justicia haga su labor”, dijo Petro en su red social X.