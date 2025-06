Se siguen conociendo detalles impactantes sobre los momentos previos al atentado que sufrió el precandidato presidencial Miguel Uribe el pasado 7 de junio. Katerine Andrea Martínez Martínez, alias ‘Gabriela’, la joven de 19 años capturada y señalada como coordinadora logística del ataque contra el senador, relató todo lo que vivió ese día a las autoridades.

(Vea también: Revelan modus operandi de redes sicariales en Bogotá y dan pistas sobre atentado a Miguel Uribe)

Según las investigaciones, ‘Gabriela’, oriunda de Barranquilla, habría transportado la pistola Glock 9 mm al lugar de los hechos, para posteriormente dársela a alias ‘el Costeño’ para que este la cargara y se la entregara al joven sicario.

Videos de cámaras de seguridad muestran a ambos en un Chevrolet Spark gris, donde le habrían entregando el arma al joven, y esto fue confirmado por ella misma en su interrogatorio.

¿Qué dijo ‘Gabriela’ del joven sicario?

En su testimonio, la mujer aseguró que se vio con ‘el Costeño’ —cuyo nombre es Élder José Arteaga— muy cerca del parque El Golfito (donde fue el ataque al senador) y luego se subieron al Spark, donde estaba el joven de 15 años junto al conductor.

“Ahí [dentro del carro], Élder me dijo que sacara el arma, textualmente dijo: ‘Saca a la niña’. Yo saqué el arma de la pretina del pantalón, exactamente del lado del abdomen, y como a mí me dijeron que no la fuera a tocar, que no le fuera a oprimir nada porque no tenía seguro, yo la tomé de la parte de arriba, no del mango, sino de arriba y se la entregué a Élder”, indicó inicialmente, según lo recogido por Semana.

Pero lo escalofriante fue lo que pasó después, según ella, ya que ‘el Costeño’ se encargó de ponerle la munición al arma para luego entregársela al joven sicario. Incluso, de acuerdo con su versión, le ordenó al menor que no la manipulara hasta el momento del crimen.

“Élder le dijo al muchacho que no le fuera a oprimir nada porque él ya se la había programado para que disparara seguido, no tiro a tiro, sino seguido, como en ráfaga. Ahí él le pasó el arma al muchacho. Le dijo que se la guardara en el pantalón y que no le oprimiera nada. Él no se la había guardado todavía. Ahí el muchacho la iba a manipular y Élder le dijo que no, que solo la tocara cuando la fuera a utilizar en el parque”, agregó en su relato, compartido por la revista.

Pero allí no quedó todo, pues indicó que le ordenó al joven descargar el arma en su totalidad al momento de dispararle al precandidato. Eso, al parecer, llenó de emoción al menor.

“Élder empezó a hablar del arma, que venía del extranjero y que era una Glock, que había costado como 15 o 20 millones, que era un juguetote. Además, Élder le dijo, ‘todos a la cabeza’. El muchacho le contestó: ‘Le voy a dar uno o dos en la cabeza y me voy’. Élder le dijo que no, que eran mínimo tres o cuatro y que si se lo tenía que descargar todo, que para eso tenía munición. El muchacho estaba muy eufórico, acelerado, como contento; decía: ‘Lo vamos a hacer real, le voy a pegar todos en la cabeza’”, explicó ‘Gabriela’ ante las autoridades, según Semana.

Por último, de acuerdo con lo recogido por la revista, ‘el Costeño’ le indicó al menor que tenía cinco minutos para ejecutar al ataque, ya que sería el tiempo en el que no lo perseguirían.

“Ahí, Élder le dijo: ‘Dios lo bendiga, ahorita lo recogemos’. Le contó que había una moto que lo iba a esperar en la misma esquina donde estaba el Spark. Le dijo que si la moto no alcanzaba a recogerlo, una cuadra más adelante iba a estar el Spark y que tenía cinco minutos de escape, porque la policía estaba con ellos, y que estos eran los que estaban de escolta del senador, que tenía estos cinco minutos para descargarle el proveedor en la cabeza y escapar”, se lee en el testimonio compartido por el mismo medio.

¿Quiénes son los capturados por el caso de Miguel Uribe?

La Fiscalía General de la Nación ha capturado a cuatro personas señaladas de participar en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelia, Bogotá.

Los capturados son:

Menor de 15 años: sicario que disparó contra Uribe Turbay con una pistola Glock 9 mm modificada para disparar en ráfaga. Fue detenido en flagrancia después de ser herido en una pierna por un escolta del senador. Confesó haber actuado por una promesa de 20 millones de pesos que nunca recibió, motivado por necesidades familiares. Carlos Eduardo Mora González: conductor del Chevrolet Spark gris usado para transportar al sicario y coordinar la logística. Se entregó voluntariamente y tiene antecedentes por tráfico y porte de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Fue imputado por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores en delitos. Katerine Andrea Martínez Martínez, alias ‘Gabriela’: encargada de entregar el arma al sicario dentro del vehículo. Fue capturada el 14 de junio en Florencia, Caquetá, donde intentaba evadir a las autoridades. William Fernando González Cruz: capturado el 19 de junio en el occidente de Bogotá. Habría facilitado la fuga de alias ‘el Costeño’ y ‘Gabriela’ luego del ataque y participado en la planificación del atentado.

