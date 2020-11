green

Específicamente, la misiva de Henry Castellanos Garzón (alias Romaña)—con fecha del 20 de diciembre de 2019—, está dirigida al director del partido Farc, Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), al delegado del partido Pastor Alape y al senador Carlos Antonio Lozada, según Semana.

En la carta, citada por la revista, el desertor de la paz —que traicionó los acuerdos de paz para retomar las armas junto a ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’ y ‘el Paisa’— les reclama a sus excompañeros que lo han desacreditado tildandolo de “narcotraficante”, razón por la que desea aclarar unos “punticos”.

En el primero, ‘Romaña’ asegura que todo lo que hizo fue cumpliendo órdenes “sin cuestionar ninguna decisión”, y que de su boca nunca salió una mala palabra contra los mandos de las Farc. Posteriormente, el desertor de la paz les manifiesta a los líderes del partido que han desconocido su trayectoria, como cuando Lozada aseguró que el disidente no tenía ” ideales revolucionarios”.

En el tercer y cuarto punto, señala que no ha divulgado ninguno de los “secretos” que sabe; no obstante, menciona unas tierras que supuestamentes tendría Lozada y oro y dólares que, asegura, le entregó a “Carlos Antonio en tiempos de la Conferencia“.

“[…] qué tal entonces que yo me ponga a responder en público cómo es que son las cosas. Cuándo, cómo y para qué se adquirieron las tierras de las cuales Carlos tiene todo el inventario y la ubicación. Eso es de mala leche, porque es que no es solo el asunto de tierras que si por eso fuera no tengo bolsillos para echar eso y cargarlo para donde ando tratando de continuar el proceso revolucionario”, cita la revista.

Por eso es que ‘Romaña’, posteriormente, les dice a ‘Timochenko’, Lozada y Alpe que mejor se deberían cuidar entre sí pues todos tienen “rabo de paja”, y menciona la participación del senador en el crimen de Álvaro Gómez Hurtado.

“Respetémonos y cuidémonos los unos con los otros, porque de todos lados hay rabo de paja. Qué tal que nos pongamos a recordar cómo fue la participación de Carlos Antonio en la muerte de Álvaro Gómez, o el envío de cositas con el hijo de Federico ya estando en la etapa inicial del proceso de paz”. se lee en la misiva, de acuerdo con el medio.

Cabe mencionar que para ese entonces, los líderes Farc no habían reconocido su responsabilidad en la muerte del abogado Gómez Hurtado, atentado que Lozada confesó que ejecutó.

Una de las versiones que hubo fue que los excombatientes asumieron la culpa, 25 años después del crimen, porque la disidencia de ‘Iván Márquez’ los iba a delatar para dejar en entredicho su voluntad de decir la verdad.

En los otros puntos de su carta, ‘Romaña’ dice que también pueden aclarar temas que involucran directamente a ‘Timochenko’ y Alpe como los testaferros, y asegura que si tienen alguna aclaración, sugerencia o reclamo por la carta se dirijan directamente a él.

Finalmente, el desertor de la paz, que estuvo en La Habana durante el proceso de diálogos con el gobierno de Juan Manuel Santos (como se aprecia en la siguiente imagen) les aseguró que sabía de supuestos planes de los líderes del partido para asesinarlo.

No obstante, fue ‘Timochenko’ el que iba a recibir un atentando, según las autoridades, de los ahora disidentes.