En primer lugar, el jefe del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) agradeció, en una entrevista con la Crónica del Quindío, a la Policía y el Ejército porque estuvieron pendientes de su vida y “frustraron el asesinato por parte de un comando”.

En el diálogo reiteró en varias ocasiones que está comprometido con la paz porque ya se dio cuenta que el camino de la política que emprendió con muchos excombatientes es el correcto.

Por eso, se dirigió a ellos:

“Quiero decirles a mis camaradas, a mis compañeros, que si algún día —porque uno sabe que no van a dejar de insistir en tratar de matarlo a uno— y si en algún momento lo logran, que eso no sea motivo para no seguir la lucha y continuar”.