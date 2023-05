El pasado fin de semana, en un puesto de control ubicado en la vereda El Cedro, en la vía Pitalito-Mocoa, el Ejército y el CTI de la Fiscalía de la Nación hallaron mil millones de pesos que eran transportados en un vehículo particular.

El dinero, al parecer, sería utilizado para la compra de pasta base de coca, indicó Blu Radio. Estaba camuflado en los guardabarros del automotor, en 88 paquetes forrados con plástico negro.

El hombre capturado será presentado ante un juez de control de garantías para que responda por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La identidad del capturado no ha sido revelada de manera oficial. Sin embargo, El Tiempo afirmó que se trata de Yeison David Arias López, quien por su nerviosismo fue detenido. Su ruta tenía como destino el Putumayo.

De acuerdo con el rotativo, el hombre hizo movimientos de renovación de matrícula ante la Cámara de Comercio de Putumayo el 30 de abril. Ese día, Arias pagó 60.200 pesos a esa entidad para mantener sus actividades para la construcción de edificios residenciales, comercio al por menor de artículos de ferretería y lavado y limpieza de productos textiles.

En cuanto al vehículo, el periódico indicó que aparece a nombre de Lina María Gutiérrez Marín, desde octubre de 2022. Sin embargo, ella negó tener alguna relación actual con el carro implicado.

“Está en proceso de venta, lo negocié con una mujer. Hasta el momento no he recibido ninguna citación de las autoridades ni he sido informada de la incautación. No conozco al señor Arias López, llamaré a la persona con la que hice el negocio para establecer qué fue lo que sucedió”, dijo al medio citado.