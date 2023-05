Gustavo Petro ya lleva 10 meses como presidente de Colombia. Durante su mandato, entre los actos más importantes, ha estado restablecer relaciones con Venezuela para abrir la frontera y para que vuelva a ser un aliado diplomático del país.

(Ver también: Piden a Petro que baje el tono contra medios: “Promueve imagen negativa del periodismo”)

Sin embargo, aunque en su campaña prometió que iba a ser el cambio, ya que el país estaba gobernado por la derecha y él es de izquierda, en estos diez meses aún no se ha sentido de esa manera y muchas personas que votaron por él así lo reconocen.

Uno de esos votantes que no está conforme con la gestión del presidente de Colombia es Camilo Sánchez, comediante del programa de YouTube ‘Fucks News’ quien en una entrevista para el canal ‘Ser o no ser, he ahí el dilema’ confesó que no se siente bien con lo hecho por Gustavo Petro.

Cuando tocan el tema, sobre el minuto 18 de grabación, el exparticipante de ‘Survivor, la isla de los famosos’ dijo: “Siento como una decepción, como un despecho. Si, es como una tusa, porque yo de verdad sentía que iba a ser diferente“.

“Nosotros de verdad le habíamos puesto fe. Nos vendió un cuento y nos decepcionó, como pasa con una novia. Ella dice ‘yo voy a cambiar’, igual que él dijo ‘yo voy a ser el cambio’, pero hasta ahora no ha sido así”, concluyó el comediante.

Ante eso, el presentador del programa continuó diciendo: “Tiene a su favor algo bueno para él, para nosotros no es chévere, y es que es un embaucador bárbaro y yo me doy cuenta porque el tipo es muy hábil. Cuando le preguntan una cosa arranca por ahí, pero comienza a tomar el desvío y el que pregunta no se da cuenta que se fue totalmente”.

Lee También

Por su parte, su compañero Camilo Pardo no quiso dar su punto de vista al decir que simplemente “no le meto sentimiento a la política porque es eso, política, y ya está“.

Popularidad de Gustavo Petro

Sin embargo, el comediante no es el único que cree que la forma de gobernar no ha sido correcta, pues según el último estudio de Invamer Poll, recogido por el medio BNN, la gestión del presidente de Colombia es desaprobada por el 61 % de los colombianos, mientras que apenas el 30 % la aprueba.

(Ver también: “Están pensando en ruptura institucional”: Petro, sobre coronel que habló de “defenestrarlo”)

Esto significa que cayó en 6 puntos con respecto al mes de febrero y ya se está acercando a las cifras que tenía Iván Duque en el mismo tiempo en la Casa de Nariño.