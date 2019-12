El funcionario fue preguntado por el periodista Néstor Morales, en una entrevista que le hizo para Blu Radio, ya que para el comunicador la demanda contra Walmart podría ser una “campaña gratis para el saquito de Papá Noel” con cocaína, que relaciona a Colombia con drogas.

En ese sentido, Morales le dijo a Gómez: “Aquí, algún malpensado me dijo, doctor Gómez, que esto es parte de su campaña para llegar a la Fiscalía, ¿qué le respondo?”, a lo que el candidato a ser fiscal general, entre risas, dijó:

“No, por Dios. Sobre la Fiscalía no puedo hablar. Hay un acuerdo con los otros dos candidatos de que no vamos a hacer mención al respecto; pero perdón, me parece que eso sí es hilar muy delgado. Esto no es por la Fiscalía. Usted [Morales] me conoce; y lo he hecho frente a la prensa siempre que hay acciones urgentes e importantes”.