Tengo que acudir a este medio que es el único que tengo, para informar algo que esta pasando. Creo que es una forma de protegerme. Me reuní con mi papá (Julio E. Gerlein Echeverría), obviamente para buscar su apoyo económico y protección, que nunca me ha negado desde que tengo uso de razón. En esta ocasión mi papá a quien amo, a pesar de todo, me sorprendió con la respuesta que me dio. ¡En mi propia cara! Me dijo que él y 2 de mis hermanos (Julio Eduardo y Margarita Eugenia) querían pegarme 17 tiros, porque yo “estaba muy bocona”. No soy de esconderme, porque si algo me ha caracterizado es dar la cara. Yo digo las cosas tal cual son y esta que acabo de decir, es parte de una gran verdad. En estos momentos estoy buscando asesoría para iniciar las acciones legales, no solo por lo que anteriormente mencioné, sino por todo el contexto de la situación, porque espero que así como la justicia nos ha aplicado extinción de dominio sobre bienes que nada tienen que ver con política (porque la mayoría fueron obtenidos en 2008 de forma legal, y mi mamá empezó su carrera política en 2012) y ha pisoteado derechos fundamentales como si no tuvieran ningún peso, con ese mismo rigor y esa misma celeridad, le apliquen extinción de dominio, cárcel, etc… A los demás implicados en este tipo de delitos. Más allá de su dinero, su apellido y posición social.