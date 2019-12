Así se vio en Twitter, donde criticaron duramente que Harvey hubiera dicho en la gala de Miss Universo 2019: “La gente del cártel está molesta conmigo”, para referirse a que los colombianos aún no le perdonan su mencionado error con Ariadna.

Y es que la palabra que incomodó fue cartel, pues generalmente esta tiene un significado relacionado con una “organización ilícita vinculada al tráfico de drogas o de armas”, como indica la misma Real Academia de la Lengua Española (RAE).

Durante la gala de Miss Universo en que Harvey pronunció su controvertida frase, Gabriela Tafur, la representante colombiana, pareció no haber entendido bien lo expresado por él y no le dijo nada en ese momento.

No obstante, horas después de que ya pasara toda la ceremonia de coronación, la reina trinó: “Cartel jokes are not funny” (Los chistes de los carteles no son graciosos), y lo etiquetó.

Ante eso, el presentador ha guardado silencio, por lo menos hasta las 2:30 p.m. de este lunes.

Los que sí han trinado son algunos políticos, como Juan Manuel Galán, que aprobó lo dicho por Gabriela, y tuiteros que cuestionan a la Señorita Colombia por no haber defendido al país en el mismo momento en que Harvey hizo el comentario.

“Es un ‘show’ en vivo, no hubo oportunidad”, explicó la candidata a unos de los usuarios.

Aquí algunos de los mencionados trinos, incluido el reclamo de Tafur a Harvey:

Cartel jokes are not funny @IAmSteveHarvey — Gabriela Tafur (@GabrielaTafur) December 9, 2019

Specially for the cartel’s victims — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) 9 de diciembre de 2019

Es un show en vivo, no hubo oportunidad. — Gabriela Tafur (@GabrielaTafur) December 9, 2019