Aunque en algunos momentos de la gala de coronación la candidata colombiana habló en inglés, ya que lo maneja bien, en la tanda de preguntas respondió en español el interrogante que le hicieron sobre la salud reproductiva de las mujeres, y donde ella se mostró proaborto.

Por eso, la presentadora de RCN Ana Karina Soto le pidió explicar la razón, y Gabriela, lo primero que aclaró es que la idea “desde un principio era responder en español”, pero un cambio de última hora no le permitió seguir con ese plan.

“A las hispanoparlantes nos preguntan desde un principio si queremos o no traductor. Yo dije: ‘Quiero tener el traductor; voy a ver cuando llegue a Atlanta cómo me siento’. Allá trabajé con un traductor mucho tiempo; a nosotras nos dejan hablar con él bastante antes de la noche final, y yo le había dicho: ‘Mira, quiero que te pares ahí, por favor, voy a responder en inglés, si tengo algún vacío o alguna palabra que no pueda decirla en inglés me colaboras’. Esa era la idea”, contó la reina en el noticiero, y continuó:

“Antes de salir [a la noche de coronación] me doy cuenta que tengo un nuevo traductor; ¡me lo cambiaron! Entonces, con él no había tenido la posibilidad de hablar lo que yo quería. Cuando hacen la pregunta, él de una entra a traducir… no tuve otra reacción más que responder en el idioma [español] que me había preguntado”.

Esta versión de la reina nacional sobre lo sucedido en Miss Universo —donde volvió a ser protagonista el presentador Steve Harvey por un error al anunciar una de las ganadoras y por un desatinado comentario sobre Colombia— fue emitida en la emisión en vivo del informativo, de la mañana de este lunes nueve de diciembre.